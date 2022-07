Niente Inter, Dybala vuole capire il perché. Da Marotta una richiesta precisa ad Antun

Il Napoli sembra essere tornato in pressing per il giocatore, ma c'è anche la Roma. Non è escluso un ritorno di fiamma dell'Inter

Andrea Della Sala

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Paulo Dybala è tornato in Italia dalle vacanze. L'attaccante vedrà il suo agente per capire a che punto è la trattativa e proverà ad accelerare.

"Dybala in queste ore avrà due riunioni chiave per il suo futuro. La prima, solo apparentemente meno importante, sarà quella con il suo staff di preparatori, per capire come gestire l’attualità, un periodo teoricamente indefinito in cui dovrà allenarsi da solo, senza squadra. Poi, l’altro vertice. Dybala vedrà a breve il suo procuratore Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio De Vecchi, l’uomo che più di tutti si sta muovendo per trovare un accordo con un nuovo club. Dybala vuole capire, vuole vedere le carte. Vuole innanzitutto comprendere perché non è stato chiuso - a suo tempo - l’accordo con l’Inter, destinazione che lui aveva accettato con entusiasmo, dopo un corteggiamento durato mesi e non settimane, con tanto di tre proposte scritte presentate dal club nerazzurro. Ora l’Inter ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie le famose due cessioni in attacco per liberare spazio alla Joya. Non basta quella di Sanchez, che pure ieri ha vissuto un passaggio importante come si legge in altra pagina del giornale. E tutto questo al netto del gradimento assoluto da parte della società, con il presidente Steven Zhang in testa", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Oggi la squadra italiana che più sta muovendo passi verso Dybala è il Napoli. Sottotraccia, nella testa di De Laurentiis il fascino del colpo argentino sta facendo breccia. In fondo, oggi la questione ingaggio è meno problematica rispetto alle richieste dello stesso giocatore di un mese fa. La base che la Joya ha sostanzialmente accettato - fuori tempo massimo - da parte dell’Inter è quella dei 5 milioni di parte fissa più un milione legato alle presenze effettive in campo, pari ad almeno il 50%. E quindi adesso è intorno a questa cifra che può ragionare chiunque voglia avvicinarsi all’argentino. Il Napoli ci sta provando. Ma la pista resta complicata: la questione dei diritti dì'immagine sarebbe assai dura da gestire, ostacolo per nulla banale. Inter a parte, Dybala è nei piani di José Mourinho e non è un mistero. Ma la Roma non è più tornata ad affondare il colpo dopo gli abboccamenti di fine primavera. Oggi potrebbe tornare a farlo. Ma solo dopo aver completato la cessione di Zaniolo alla Juventus: da escludere che a Trigoria facciano un passo verso la Joya prima di aver venduto Nicolò".

"Il Milan ha oggi altre priorità: una su tutte, De Ketelaere. Ecco perché i rossoneri non hanno più dato seguito ai contatti di 20 giorni fa. In Italia non c’è altro, se non l’apprezzamento pubblico e privato del Monza di Berlusconi e Galliani. Ma la pista, per mille motivi, non è praticabile. Assai più semplice, invece, che possa sbucare qualcosa dall’estero. Dybala spera sempre nell’Atletico Madrid, club che Antun agitava come fantasma pure all’Inter nella visita di un mese fa a casa Marotta. La verità è che ora Paulo deve decidere come approcciarsi al mercato. Meglio, a un mercato che non è quello che immaginava. Mettersi in gioco, magari firmare per un anno con una clausola di uscita, potrebbe essere la soluzione. A meno che...a meno che il tempo non torni a giocare a favore dell’Inter. Chissà, magari tra due o tre settimane il mercato degli attaccanti può prendere una piega inaspettata. Perché se è vero che Marotta ha detto ad Antun di ritenersi libero dall’impegno, dall’altro lato ha chiesto pure di essere informato in caso di offerte vere e proprie per l’argentino", chiude Gazzetta.