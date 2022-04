Dybala, l’Inter c’è: “Contatti vivi e Marotta ha già fatto questa richiesta”

L’Inter si muove per Paulo Dybala. Contatti vivi tra le parti, ma l’argentino deciderà a fine stagione il proprio futuro

“Naturale che, tra le prime opzioni per l'argentino, si sia fatto il nome dell'Inter. Tanti i legami tra le parti, in primis la presenza di quel Marotta che nel 2015 lo portò da Torino a Palermo, vincendo la concorrenza proprio dei nerazzurri. Dei contatti tra le parti ci sono stati, per il momento senza un'offerta concreta ma con la richiesta, dell'amministratore delegato interista, di essere aggiornato su ogni sviluppo della vicenda”, si legge.