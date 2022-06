Dybala, c’è solo l’Inter. No a Siviglia, Newcastle e Dortmund: aspetta Marotta

L'attaccante argentino, che si svincolerà dalla Juve, ha un patto con l'Inter e aspetta che il club possa ingaggiarlo

Andrea Della Sala

Dybala aspetta l'Inter e rifiuta ogni altra destinazione. L'argentino ha scelto di vestire nerazzurro, ha già una sorta di accordo ma deve attendere che l'Inter liberi spazio nel monte ingaggi.

"Paulo Dybala ha occhi solo su Milano, anche quando si trova Londra e segna con l’Argentina dopo una vita. L’ormai ex juventino vive una strana attesa, speranzosa ma pure priva di particolari ansie, anche perché i patti con l’Inter sono abbastanza chiari e non da ieri: il club lo ha “bloccato” a tempo determinato con la promessa di fare l’affondo decisivo quando avrà lo spazio salariale adeguato. E per rinnovare il patto d’onore con Beppe Marotta, l’a.d. che gli fece quasi da padre a Torino, lo stesso Paulo sta lanciando segnali in giro per l’Europa. Nel guardarsi attorno, sta declinando le proposte, non molte, cadute sulla sua testa. I no detti ad altri diventano, però, sì alle orecchie dell’Inter", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Tra i club che hanno fatto passi verso Paulo, quello col portafoglio più gonfio è il Newcastle saudita. Nonostante l’offerta economica sia extra-large, Dybala non ha tentennato: giocare la Champions è la pre-condizione per qualsiasi offerta. Nelle ultime ore, poi, è arrivato a casa Dybala un sondaggio dalla Bundesliga: il Borussia Dortmund è interessato all’affare a parametro zero. E dalla Spagna ha appena mosso le prime pedine il Siviglia: rispetto agli altri competitor, gli andalusi piacciono di più, ma per l’ennesima volta Paulo ha passato la mano.

Non è lo stesso no secco pronunciato altrove, ma ci assomiglia tanto: anche per questo i sivigliani, pur di occupare quella casella, hanno fatto passi avanti per arruolare Alexis Sanchez. La cosa non è secondaria perché il destino argentino si intreccia a quello cileno: uno è destinato a prendere il posto dell’altro. Solo quando l’Inter risparmierà i 7,5 netti (al lordo col Decreto Crescita “solo” 10) che dà al Niño, potrà dare sostanza all’offerta che ha già fatto informalmente pervenire a Dybala".

"Paulo ha sul piatto un’offerta dell’Inter per un contratto pluriennale – 3 o 4 anni – da 6 milioni di euro netti a stagione più sostanziosi bonus, che lo porteranno a toccare quota 7, la vetta agognata per il sì. Lui sa che al momento può solo temporeggiare in attesa del via libera: è un esercizio di pazienza, più o meno come quello di ieri in panchina prima di scatenarsi in campo", chiude Gazzetta.