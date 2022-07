Dybala-Inter, contatti anche in settimana: la strategia di Marotta. Il Milan…

Il patto tra i nerazzurri e l'attaccante argentino resiste, ma non è incrollabile: altri club possono inserirsi

Fabio Alampi

Il filo sottile che lega l'Inter e Paulo Dybala non si è ancora spezzato: l'attaccante argentino, da ieri ufficialmente senza squadra, rimane ancora in attesa di una mossa da parte dei nerazzurri. Tra le parti c'è un patto, ma che non può essere considerato incrollabile considerando il dilatarsi dei tempi. Un'attesa che, come scrive Tuttosport, potrebbe favorire l'inserimento di altri club: "Un piccolo retroscena può essere utile per inquadrare lo stato dell'arte su Paulo Dybala: Arsenal e Manchester United hanno sì chiesto informazioni all'entourage della Joya, ma per capire quanto fosse avanti l'Inter sul giocatore. Prova tangibile del patto che Beppe Marotta ha preso con Jorge Antun, l'uomo che gestisce uno degli svincolati più ambiti d'Europa".

La strategia di Marotta

"Un patto che però non è incrollabile: innanzitutto perché va trovato l'accordo su commissioni e premio alla firma (la distanza non è siderale ma c'è e l'Inter chiede un sacrificio alla controparte), in secondo luogo prima di pensare a un altro acquisto - come è ormai acclarato - l'Inter deve sistemare la situazione con Alexis Sanchez (settimana prossima sarà quella giusta per farlo) e pure mettere a segno la cessione salva conti (Milan Skriniar l'indiziato, ma il Psg è fermo a 60 milioni, anche se ogni giorno è buono per il rilancio, a fronte degli 80 milioni chiesti dal club nerazzurro).

Ciò nonostante, anche in questi giorni sono proseguiti sotto traccia i contatti tra Marotta e l'entourage della Joya, costantemente informato dall'amministratore delegato sullo stato dei lavori in casa Inter. Strategia che evidentemente mira a far sì che pure Dybala si metta in surplace, confidando nel rapporto di fiducia che c'è con il dirigente che, ai tempi, l'aveva portato alla Juve da Palermo. Dybala sa bene che Marotta è il suo primo sponsor all'Inter, che il suo acquisto porterebbe in calce la firma dell'ad anche se procurerà qualche (si spera piacevole) grattacapo a Simone Inzaghi che vedrebbe scombinate le gerarchie in attacco, considerato che sarebbe difficile non mettere sullo stesso piano Lukaku , Lautaro e Dybala".

Milan, giù la maschera

"A scompaginare le carte potrebbe esserci l'entrata in tackle del Milan. Si è già scritto di quanto sarebbe grande, per Elliott e RedBird, il ritorno di immagine legato a un colpo così clamoroso (Dybala è un giocatore di dimensione mondiale, come provano i 70 milioni di follower che ha sui diversi social network); ora, una volta rinnovati i contratti a Paolo Maldini e Ricky Massara, è venuto il momento di tirare giù la maschera: anche perché è vero che Dybala è legato al patto con Marotta ma, se il Milan dovesse fare davvero sul serio, sarebbe facile scardinarlo, considerato che difficilmente Steven Zhang - che già ha autorizzato l'operazione Lukaku dopo aver valutato attentamente tutti i cardini economici dell'affare - cambierebbe un orientamento che è già stato espresso chiaramente ai responsabili dell'area tecnica".