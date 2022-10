Dzeko: “100 gol in Serie A? Felice, grazie Inter e Roma. And still counting!”

La doppietta di Edin Dzeko ha regalato tre punti importantissimi all'Inter contro il Sassuolo. Ma non solo, perché per il bosniaco le reti di oggi hanno un sapore particolare: come sottolineato, ha infatti superato i 100 gol in Serie A, portandosi al momento a quota 101.

Via social l'attaccante nerazzurro ha festeggiato il traguardo con una foto e un messaggio ai tifosi e compagni di squadra. "100 Gol in Serie A and still counting!", ha scritto sottolineando che non ha alcuna voglia di fermarsi qui. "Sono molto felice per questo nuovo traguardo. Grazie a tutti, Inter e Roma".