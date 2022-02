Inter, Inzaghi conta su Dzeko per l’impresa gigantesca: l’anima europea di Edin una certezza

Se il Liverpool potrà contare su un tridente da paura, l'Inter si affiderà ai gol e all'anima internazionale di Edin Dzeko

Se il Liverpool potrà contare su un tridente da paura, formato da Mané, Jota (o Firmino) e Salah, l'Inter si affiderà ai gol e all'anima internazionale di Edin Dzeko, vera certezza in campo europeo dei nerazzurri. I numeri, come scrive la Gazzetta dello Sport, sono un punto fermo della carriera in campo continentale dell'attaccante bosniaco, che ha tutte le intenzioni di trascinare i ragazzi di Inzaghi verso l'impresa impossibile:

"L’Inter ha i gol per controbattere, a cominciare da quelli di Edin Dzeko. I soggiorni in Bundesliga, Premier e Serie A gli hanno forgiato un’anima internazionale. Nel nostro campionato il bosniaco ha giocato 222 partite e segnato 95 gol, con una percentuale realizzativa del 12%. Nelle coppe europee la percentuale realizzativa s’impenna al 19% (59 partite, 35 gol). L’aria internazionale gli fa bene. In Champions, Dzeko ha segnato 25 gol, uno in più di Higuain, due in più di Haaland (23), che ha 14 anni in meno. Che Edin porti bene gli anni lo dimostra la top degli over 35. Più di lui, in stagione, hanno segnato i soli CR7, El Arabi dell’Olympiacos e Refaelov dell’Anderlecht".