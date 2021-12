Assist Dzeko, gol Dumfries: Lukaku e Hakimi non rimpianti. Che numeri per questa Inter

Nessun rimpianto per il passato, Simone Inzaghi si ruota i presente: i numeri dicono molto della sua Inter

Alessandro Cosattini

Dzeko+Dumfries. L’attaccante titolare, arrivato in estate per sostituire Romelu Lukaku, e l’erede di Achraf Hakimi. Così l’Inter ha conquistato la vittoria per 1-0 contro il Torino ieri, nell’ultimo match del 2021. Tre punti fondamentali per la formazione di Simone Inzaghi, che ora è a +4 sul Milan e +7 sul Napoli a 19 partite dalla fine del campionato. In attesa degli scontri diretti cruciali alla ripresa, il popolo nerazzurro si godrà il Natale da capolista in solitaria.

Così La Gazzetta dello Sport sulla vittoria di ieri, ma soprattutto sui numeri dell’Inter di Inzaghi: “Assist di Dzeko, che avrebbe dovuto far rimpiangere Lukaku, gol di Dumfries, che avrebbe dovuto far rimpiangere Hakimi, l’Inter batte 1-0 il Torino e il popolo nerazzurro canta «la capolista se ne va». Dopo i 12 gol nelle ultime 3 partite, vittoria di corto muso, che non significa passo indietro. Anzi. Racconta la forza della squadra di Inzaghi meglio di certe goleade.

Un ottimo Torino, subito aggressivo, ha impedito il solito palleggio elegante. L’Inter ha trovato il modo per venirne fuori comunque e, dopo il vantaggio, ha tirato giù la saracinesca, senza rischiare nulla. Una vittoria chirurgica, di una squadra che sa vincere dando spettacolo, ma anche soffrendo. I numeri di metà torneo spiegano bene a che ritmo stia volando: 46 punti, uno in più dell’Inter del Triplete; solo Mancini (2006-07, 2007-08) ha fatto meglio. Ha segnato 49 gol, come solo l’Atalanta 2019-20 negli ultimi 60 anni. Per la prima volta nella sua storia, l’Inter ha vinto 6 partite di fila senza subire gol: 17-0 il parziale. Handanovic imbattuto da 551’. Inzaghi, che avrebbe dovuto far rimpiangere Conte, ha 5 punti in più. È campione d’inverno con 4 punti sul Milan e 7 sul Napoli, sgambettato dallo Spezia. Simone non si aspettava un regalo di Natale del genere. Spezia è l’anagramma di «spiaze»”, si legge.