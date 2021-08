Dzeko: “Esordio a San Siro con l’Inter emozionante. Sembra che io sia qui da anni”

Edin Dzeko, nuovo acquisto dell'Inter, ai microfoni di Inter TV ha raccontato le sue sensazioni dopo la prima partita con in nerazzurro

"E' stato un giorno emozionante, anche perché dopo un anno senza tifosi quest'anno sono finalmente tornati. La mia prima partita con l'Inter in uno stadio nuovo e con i tifosi. Bello. A San Siro c'era anche mia madre. E' stato un giorno importante per me, finito con la nostra vittoria e con un mio gol, che ho cercato tanto. Non segnavo da tanto in Serie A, era importante sbloccarsi. Fare subito gol mi dà ancora più fiducia per il futuro. Già contro la Dinamo Kiev in amichevole ho avvertito feeling con i compagni, sembra che giochi con loro da tanti anni. Ma non è stato difficile, qui ci sono tanti campioni che sanno giocare a calcio. E' per questo che sono venuto qui. Mi sono divertito tanto. Siamo una squadra forte e vogliamo continuare questo percorso iniziato nel migliore dei modi. Verona? Dobbiamo continuare questo percorso, ogni punto è importante. L'Inter è campione d'Italia, contro il Verona non sarà facile. Ma siamo pronti e vogliamo fare bene".