Gol, fisico sempre al top e alimentazione: tutti i segreti di Dzeko, il bomber eterno

Con Lukaku fuori per quasi tutta questa prima parte di stagione, Edin Dzeko e Lautaro Martinez si sono caricati sulle spalle tutto il peso dell'attacco nerazzurro. In particolare il bosniaco è stato spesso decisivo. Lo è stato anche oggi contro l'Atalanta in quella che per la squadra di Inzaghi era una gara da non sbagliare. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, uno dei segreti del trentaseienne bosniaco, è la cura del proprio corpo. "Edin ha dimostrato ancora una volta che il tempo che passa per lui non è un problema, anzi, è come il buon vino, invecchiando migliora. Tutto merito di una cura maniacale del suo fisico e della famiglia, in particolare della moglie, che lo sostiene in tutto e per tutto, permettendogli di allenarsi e seguire uno stile di vita sanissimo anche a casa".