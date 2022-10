Dzeko: “Impresa? No, perché l’Inter è forte. In pochi credevano in noi”

Edin Dzeko , centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen . Le sue parole: "E' importantissima la qualificazione perché quando sono usciti i gironi pochi credevano che potessimo passare il turno, soprattutto con una giornata in anticipo. Ma siamo l'Inter, siamo forti, abbiamo una squadra che può andare avanti anche in Champions e l'abbiamo dimostrato.

Impresa? Non lo so perché l'Inter è forte, l'abbiamo dimostrato contro il Barcellona: adesso ci godiamo questo passaggio, il resto non ci interessa. Il campionato è diverso, abbiamo raggiunto il primo obiettivo che non era facile: ci concentriamo sulla Serie A, lì siamo un po' in ritardo e cerchiamo di fare più punti possibili".