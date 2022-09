Inter, Dzeko ritrova il grande ‘nemico’: Inzaghi punta sull’usato sicuro per la svolta

"Gettato nell’emergenza dalla panchina al campo, Edin ha dimostrato di avere ancora calma, carica e idee per giocare partite che ad altri fanno tremare i polsi. Così si è guadagnato sul campo la possibilità di partire tra i titolari domani: superato il ballottaggio con Correa, che gli era stato preferito nel derby. Quando sabato è entrato, proprio al posto dell’argentino, i buoi erano già scappati, ma il bosniaco ha comunque cambiato l’umore di San Siro: poteva finire malissimo per l’Inter ma, sulla spinta del centravanti di scorta, si è salvato l’onore e per poco non scappava pure il 3-3".