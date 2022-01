FCIN1908 / Inter, Inzaghi ritrova Dzeko per la Lazio? Negativo il primo tampone, ora…

Il giocatore è in attesa della conferma del secondo tampone

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della gara contro la Lazio. Secondo quanto appreso da FcInter1908, Edin Dzeko è risultato negativo al primo tampone a cui è stato sottoposto questa mattina. Adesso si è in attesa della conferma del secondo tampone molecolare. Oggi l'attaccante si è allenato a parte ad Appiano Gentile, se il secondo tampone confermerà la negatività al covid, domani il bosniaco si allenerà in gruppo e sarà a disposizione di Inzaghi in vista della gara contro la Lazio in programma domenica