Dzeko-Sanchez, c’è ancora uno spiraglio: domani ultimo tentativo, ma chance limitatissime

L’improvvisa trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez è durata lo spazio di una giornata: le problematiche economiche relative all’affare si sono rivelate ben presto insormontabili, e i due club hanno dovuto chiudere sul nascere ogni possibile discorso. Tuttavia, secondo Tuttosport, l’ultimo giorno di mercato potrebbe riservare delle sorprese.

TUTTI SCONTENTI – “Una tregua è il finale più scontato per una vicenda che sta catalizzando l’attenzione del mondo romanista. Dove ad uscire sconfitti sarebbero tutti. La Roma che si è privata per almeno due settimane del centravanti. Ne esce male Dzeko che, cambiando agente, aveva comunque fatto pressioni per essere ceduto. Per non parlare di Fonseca, che dovrebbe riporre nel cassetto la sua intransigenza dovendo a breve a riaggregare il centravanti, senza avere ormai la certezza di restare il prossimo anno nemmeno con un piazzamento tra le prime quattro“.

SPIRAGLIO – “Se venerdì la trattativa è frenata di colpo, dopo essere stata impostata la giornata precedente con l’incontro andato in scena a Milano fra i ds delle due squadre, Piero Ausilio e Tiago Pinto, non è detto che sia chiusa al 100%. Ieri le squadre erano concentrate sulla partita (oggi Dzeko non ci sarà col Verona, ieri si è allenato ancora a parte) e in serata l’ad Marotta ha ulteriormente chiuso le porte. […] Domani, però, ci saranno le ultime ore di mercato e c’è da credere che l’agente di Dzeko, Alessandro Lucci, farà ancora un ultimo tentativo di trovare la quadra giusta per trasferire il suo assistito a Milano, con lo spostamento di Sanchez a Roma, anche se le condizioni economiche dell’affare rimangono complicatissime“.