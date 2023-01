Dzeko, all’Inter seconda giovinezza: “Lo voleva già Conte, la verità sul rinnovo”

Dzeko al centro dell'Inter

“Edin Dzeko ha segnato un gol dal peso specifico incalcolabile per lanciare la rincorsa dell’Inter, ma gli sms di ringraziamento arriveranno da amici sparsi in diverse città: da Milano a Torino, perfino dalla sua vecchia amata Roma. In generale, contro il Napoli Edin ha dimostrato che in questo 2023 non starà un passo dietro a Romelu Lukaku e a Lautaro Martinez, non sarà il cavalier servente di due titolari già decisi a tavolino, semmai si piazzerà accanto a loro, con pari dignità e magari uguale possibilità di giocare: a Simone Inzaghi il compito di imbastire la coppia migliore di volta in volta, intanto nella gara dell’anno il tecnico nerazzurro ha indovinato la mossa bosniaca accanto al mammasantissima belga. Dzeko titolare assieme a Lukaku in un attacco formato da due centravantoni possenti, il vecchio sogno di Antonio Conte appena sbarcato all’Inter nel 2019, è diventato realtà tre anni dopo tra le pieghe di questa strana stagione.