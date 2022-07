Per Dzeko c’è solo l’Inter. Edin non vuole mollare, si giocherà le sue carte con la Lu-La

"Nella testa di Edin Dzeko c’è l’Inter. Solo l’Inter, come recita l’inno. E pensare che da un’estate all’altra è cambiato tutto: da erede di Romelu Lukaku a probabile vice del belga, dopo l’inaspettato ritorno di Big Rom in nerazzurro. Gli spazi ora rischiano di essere strettissimi per l’ex Roma, che nella formazione tipo verrà surclassato dalla LuLa e che dovrà fare i conti anche con Correa. Dzeko non vuole lasciare il posto che si è conquistato l’anno scorso dopo averlo accarezzato più volte", si legge su Gazzetta.it.

"La situazione al momento è ferma e abbastanza chiara: nonostante gli ultimi sviluppi di mercato Dzeko non vuole andare via e dalle parti di Viale della Liberazione non sono arrivate offerte concrete per il bosniaco, legato all’Inter ancora per un altro anno a 5 milioni di euro netti. A oggi, dunque, Edin resta all’Inter. Dzeko non sarà un titolare sulla carta, ma la stagione sarà molto impegnativa e le cinque sostituzioni consentiranno a Simone Inzaghi di pescare diverse carte dal mazzo anche a partita in corso. Fino a prova contraria, la numero 9 è ancora sulle spalle del bosniaco: il segnale che Edin vuole tenersi stretto il posto e giocarsi le sue possibilità. La LuLa più Dzeko, tre anni dopo l’estate 2019, potrebbe finalmente essere realtà", spiega il portale.