Dzeko, scudetto con l’Inter per un tris dei grandissimi: punta Ronaldo e Ibra

Un tris che è riuscito a pochissimi. Vincere il titolo in 3 dei 5 principali campionati europei. Spiccano su tutti Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic tra i giocatori che ce l’hanno fatta ed Edin Dzeko non vuole essere da meno, anzi. Dopo aver detto addio alla Roma e scelto l’Inter in estate (già sfiorata diverse volte in passato), il bosniaco punta al terzo titolo dopo quelli col Wolfsburg nel 2008/09 e le due Premier League ottenute con il Manchester City nel 2011/12 e nel 2013/14. Oggi il Corriere dello Sport si concentra proprio sulla rincorsa allo scudetto.

Rimanendo su Dzeko, occorre sottolineare che, in generale, i suoi numeri sono da considerare buoni. In campionato, infatti, è arrivato a 12 centri e, aggiungendo pure le altre competizioni, il suo bottino sale a 16. Alla Roma, nella sola serie A, al di là dell’annata monstre da 29 reti, al massimo è arrivato a quota 16, in due occasioni. Significa che gli mancano 8 partite per pareggiare o superare quella cifra: in fondo gli mancano soltanto 4 gol. L’ideale sarebbe cominciare, sabato pomeriggio, dal Verona, avversario contro cui Dzeko non ha mai perso (5 vittorie e 2 pareggi in 7 incroci) e a cui ha già rifilato 3 dispiaceri. Nel caso, il quarto sarebbe il primo con la maglia nerazzurra”, si legge sul quotidiano.