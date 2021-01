Roma, Dzeko ufficialmente in vendita ma c’è un problema. Repubblica: “Inter e Juve…”

La vittoria contro lo Spezia giunta nel finale grazie alla rete di Pellegrini sembra aver momentaneamente rinsaldato la panchina di Fonseca ma, in casa Roma, permane tuttavia il caso Dzeko. “Dzeko è ufficialmente in vendita: il problema è trovare qualcuno che possa acquistarlo a gennaio, ipotesi almeno improbabile”, spiega infatti l’edizione odierna di Repubblica. “La Juve si è chiamata fuori, l’Inter oggi non può concedersi desideri, il Milan ha preso Mandzukic. Il rischio è tenere ai margini da qui a fine stagione un uomo che costa più di un milione al mese”, ammette poi il quotidiano.

Il nuovo DS Pinto dovrà cercare una soluzione, anche se i nomi del possibile sostituto di Fonseca – da Allegri a Mazzarri senza dimenticare Sarri – continuano a circolare, il che evidenzia come, alla Roma, la situazione è tutt’altro che definita e potrebbe aprire a diversi scenari.