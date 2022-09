Dzeko uomo della provvidenza: il suo vizio ha portato una vittoria fondamentale

Il bosniaco ha dato prova di grande carattere nel secondo match di Champions League dei nerazzurri di Inzaghi

Edin Dzeko è stato per molti il migliore dell'Inter nel match di ieri contro il Viktoria Plzen. Il bosniaco è sceso in campo con la giusta determinazione e, nonostante qualche errore sotto porta, ha deciso l'incontro con un gol e l'assist per Dumfries. E' lui il protagonista del focus proposto dalla Gazzetta dello Sport.

Questa la riflessione: "L'uomo della provvidenza, figlia di un'abitudine quasi chirurgica. Edin Dzeko non ha perso il vizio, confermandosi un'autentica bestia nera per il Viktoria Plzen e consegnando ai nerazzurri quei primi tre punti fondamentali nel Gruppo C. Con il centro che ha sbloccato il risultato dopo 20' di gioco, il bosniaco è salito alla rispettabile quota di nove reti in carriera su sette sfide totali contro il Viktoria Plzen, incluse quelle disputate in passato con le maglie di City e Roma.

Per intendere la dimensione dello "spauracchio", Dzeko è lo straniero da cui i cechi hanno subito più gol in oltre 110 anni di storia. Non fosse abbastanza, il bomber di Sarajevo ha anche firmato l'assist per il definitivo 2-0 di Dumfries. Ma la prova di Dzeko nel martedì europeo è solo la ciliegina su una torta confezionata in modo impeccabile da Inzaghi".