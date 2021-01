Sky – Inter, pazza idea per l’attacco: si pensa al ritorno di Eder. Contatti in corso per regalarlo a Conte

L’Inter cerca un attaccante per completare il reparto offensivo e non rimanere scoperti nel caso di infortuni o squalifiche. L’Inter non ha la possibilità di poter spendere e deve prima vendere. Per questo si sta facendo strada la candidatura di Eder che potrebbe tornare all’Inter dallo Jiangsu Suning.

Secondo Gianluca Di Marzio è una candidatura che l’Inter sta prendendo in considerazione. Eder in Cina prendere 5 milioni lordi, ora è stato messo un salary cap di 3 milioni e deve lasciare la Cina. L’Inter ha avuto dei contatti con gli agenti per avere il gradimento del giocatore per inserirlo a gennaio.