Ederby, Inter-Milan tra Esposito e Leao termina 2-2. Seba: “Lautaro e Lukaku coppia perfetta”

E’ terminato con il risultato di 2-2 l’ederbyMilano disputato a PES2020 tra Inter e Milan. Al joypad Sebastiano Esposito e Rafael Leao. A segno per i nerazzurri Lautaro Martinez e Lukaku, mentre per i rossoneri lo stesso Leao e Zlatan Ibrahimovic. “Purtroppo non sono riuscito a portare a casa il migliore di risultati, ma ci ho sempre sperato. Lo volevo fortemente. Lautaro e Lukaku? Che siano una coppia perfetta lo dicono i numeri. Lo hanno dimostrato anche a PES segnando entrambi. Ho sfruttato le loro capacità, conoscendoli anche da vicino. Li ringrazio per aver segnato, anche se potevano fare meglio”, ha risposto l’attaccante nerazzurro a Diletta Leotta che gli chiedeva un commento sulla gara.