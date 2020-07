Inter-Emerson, contatto diretto col Chelsea: Marotta e Ausilio ci credono, ma rispetto ad Hakimi…

Sistemata la fascia destra con Achraf Hakimi, l’Inter lavora per chiudere il colpo Emerson Palmieri e regalare ad Antonio Conte l’esterno mancino del Chelsea. Come rivelato ieri da FCINTER1908.IT, l’italo-brasiliano rappresenta il profilo perfetto per il tecnico nerazzurro – che fece di tutto già per averlo ai Blues nel gennaio 2018 – e ha già detto sì ai nerazzurri.

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione, con i contatti tra nerazzurri e Chelsea nei giorni scorsi: “Il mancino italo-brasiliano è in uscita e in Premier ha giocato l’ultima partita a gennaio. Ecco perché Marotta e Ausilio possono legittimamente credere alla fumata bianca, anche se magari non immediata come per Hakimi. Nei giorni scorsi c’è stato il primo contatto diretto con il club di Abramovich e le sensazioni sono più che buone“.

Il Chelsea vorrebbe cedere a titolo definitivo Emerson Palmieri, che piace anche alla Juve: l’Inter aspetta e spera di strappare il sì del club londinese con la formula del prestito con diritto di riscatto a meno di 30 milioni di euro.