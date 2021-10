Empoli-Inter, le probabili formazioni: novità in mezzo e davanti. Dumfries…

Le possibili scelte di Simone Inzaghi e Aurelio Andreazzoli per la gara di questa sera al Castellani

Dovrebbero cambiare alcune pedine nell'Inter che questa sera affronterà l'Empoli rispetto a quella scesa in campo contro la Juventus domenica sera. Confermato in blocco il reparto arretrato, le novità riguarderanno mediana e attacco. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Vidal potrebbe ritrovare posto accanto ai due motorini centrale, Brozo e Barella: smaltita la febbre che gli ha fatto saltare la sfida alla “sua” Juve, Arturo si è allenato benone. A sinistra poi tornerà Dimarco nel ruolo tradizionale, quello di esterno a tutta fascia. Dall’altro lato, il titubante Dumfries ha bisogno di fiducia e minuti: dopo il calcione sciagurato su Alex Sandro, il rischio di deprimersi esiste". In avanti, invece, Sanchez è pronto a concedere un turno di riposo ad Edin Dzeko.