Equipe – Psg, ecco come Skriniar è sfumato. Al Khelaifi, affronto a Zhang perché…

Marotta e Ausilio, però, sono fermi sulle sue posizioni e respingono qualsiasi offerta parigina. Interviene dunque, a dodici ore dalla fine del mercato, il presidente Al-Khelaifi in persona, che contatta direttamente Steven Zhang. Il numero uno dei francesi ha fatto capire che l'offerta non sarebbe aumentata e anzi avrebbe preso Skriniar nel 2023 senza sborsare un euro: un affronto per Steven Zhang, che alza così la richiesta ad 80 milioni di euro. Nel pomeriggio, quindi, i dirigenti del Psg capiscono che la possibilità di prendere Skriniar sta scivolando via: alle 18.30 decretano dopo tre mesi di corteggiamento, la fine del dossier per lo slovacco".