Equipe – Psg, Simakan piano B. Su Skriniar Galtier in privato dice che…

Ma il mercato è ancora lungo e allora, in casa Inter, non si può stare ancora tranquilli. Anche l'Equipe conferma come il Psg mantenga intatte le sue convinzioni su Skriniar. I parigini, scrive il quotidiano, "sono ancora convinti di avere chance di arrivare al primo obiettivo per la difesa, il centrale dell'Inter. Anzi, l'allenatore Galtier, privatamente, non nasconde un certo ottimismo sulla questione Skriniar".