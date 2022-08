Equipe – Inter, il Psg non molla Skriniar: fonti interne francesi spingono perché…

Nonostante l'Inter abbia a più riprese affermato di averlo tolto dal mercato, il Paris Saint-Germain non molla Milan Skriniar. E' quanto afferma L'Equipe, che spiega come le voci su un possibile interesse dei parigini nei confronti di Axel Disasi, centrale del Monaco, non siano confermate. I dirigenti del Psg, in particolare Luis Campos, spera infatti di poter arrivare ancora al difensore slovacco: internamente, alcune correnti del club spingono perché sia lui l'acquisto in difesa o nessuno. Altre invece affermano come un acquisto sia necessario prima del mercato di gennaio. L'Inter ha tolto Skriniar dal mercato, il Psg non lo molla: è probabile dunque che anche l'ultimo assalto, se mai dovesse esserci, andrà a vuoto.