Eriksen e la chiave per svoltare: ecco cosa gli chiede Conte. Il danese ha creato un gruppo…

Ad Appiano Gentile in questi giorni Eriksen si è subito rimesso al passo. Il danese è pronto in vista di una ripartenza che vedrà l’Inter impegnata in campo ogni tre giorni. La durissima preparazione a base di corsa a volontà servirà a mettere la benzina giusta nei suoi muscoli. “Fisicamente Chris sarà come tutti gli altri, ma Conte insieme alle gambe leggere gli chiede di avere anche molta più cattiveria, intensità, più carattere. Insomma, esibire una crescita di testa già in allenamento è il primo passo verso la gloria“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Con gli altri ex Premier Lukaku, Young e Moses ha creato un gruppo affiatato. In campo si aiutano, si stimolano e arrivare da esperienze simili in Inghilterra può servire a far crescere chi ha avuto fin qui più difficoltà, ovvero Eriksen. E nella strada che porta alla piena realizzazione in nerazzurro gioca un ruolo di primo piano anche la famiglia: la fidanzata Sabrina e il figlio Alfred, dopo aver passato un lungo periodo in Danimarca durante il lockdown, sono nuovamente accanto a lui“.

(Gazzetta dello Sport)