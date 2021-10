Eriksen, nuova routine e futuro entro fine 2021. In caso di via libera medico…

Tuttosport torna a parlare del centrocampista danese, che si sta riposando in attesa di capire se potrà tornare a giocare e dove

Alessandro Cosattini

Tra Danimarca, Milano e il resto dell’Italia. Christian Eriksen si sta riposando in attesa di capire se potrà o meno tornare a giocare e se - eventualmente - potrà farlo in Serie A. L’Inter aspetta sue notizie, innegabile che stia mancando il suo contributo umano e tecnico alla squadra di Simone Inzaghi. Ma la cosa più importante - come ribadito a più riprese dai dirigenti nerazzurri e dall’allenatore - è soltanto la salute del giocatore ora. E Tuttosport oggi torna a parlare delle sue giornate, in attesa di notizie sul suo futuro.

“A Milano sono iscritti a scuola i figli del giocatore, con i quali spesso si vede passare del tempo al Parco Sempione: una routine fatta di bici, giochi e selfie con i tifosi, che spesso lo riconoscono e si fermano per chiedergli come sta. Christian non nega una parola e un sorriso (né una foto) a nessuno. Poi ci sono state le vacanze in Liguria e più recentemente, a metà settembre, la gita al lago di Garda, sponda Desenzano. Tappe di forzata quotidianità per un giocatore che non ha smesso di pensare al pallone. Entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare un responso su come potrà evolversi la situazione”, si legge.

In caso di via libera dei medici, dopo 6 mesi potrebbe tornare alla sua professione. In Italia? Solo se potesse togliere il dispositivo elettronico impiantatogli dopo il problema cardiaco, altrimenti niente idoneità sportiva nel nostro campionato. La sua carriera potrebbe dunque proseguire dove è possibile giocare col defibrillatore. È ancora presto, ma entro fine 2021 possono arrivare importanti novità come assicura il quotidiano.