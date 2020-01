INTER, IL BOTTO E’ ARRIVATO: ACCORDO PER ERIKSEN, E’ FATTA!

La notizia che i tifosi nerazzurri stavano aspettando è finalmente arrivata: è fatta per l’arrivo all’Inter di Christian Eriksen.

A comunicarlo è Sky Sport, secondo cui il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il Tottenham per l’acquisto del centrocampista danese, che arriverà in Italia nei prossimi giorni (con ogni probabilità la settimana prossima) per le visite mediche e la firma sul contratto. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell’affare, che dovrebbe essere chiuso per circa 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ancora da decidere, al momento, l’importo fisso e quello variabile, ma ci siamo.

L’Inter fa il botto sul mercato, Eriksen sarà nerazzurro.