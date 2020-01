In UK – Eriksen vuole andare via a gennaio: Inter in pole. Il danese vorrebbe raggiungere…

Non è un mistero che Christian Eriksen voglia lasciare il Tottenham. Il centrocampista danese ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2020 e fin qui ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo del Tottenham. Secondo quanto riporta Express e altre fonti inglesi, il giocatore avrebbe comunicato agli Spurs l’intenzione di partire già adesso e in pole ci sarebbe l’Inter di Antonio Conte. “Il giocatore è quello di raggiungere Alexis Sanchez e Romelu Lukaku”, riferisce il Telegraph. Un duro colpo per il Manchester United il cui piano era attendere l’estate per proporre un contratto al giocatore. A nulla sono quindi valsi i tentativi di Mourinho di convincere il giocatore a firmare il rinnovo del contratto. “Sento di essere in una fase della mia carriera in cui vorrei provare qualcosa di nuovo”, aveva detto Eriksen al quotidiano danese Ekstra Bladet.

