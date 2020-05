Eriksen: “L’Inter è il miglior club della Serie A, non vado via! Sul mio ruolo…”

Rispondendo alle domande di alcuni tifosi nel corso di una Q&A sull’account Instagram di DN Sporten, Christian Eriksen è tornato a parlare del suo momento all’Inter, giurando amore alla causa nerazzurra, nonostante le difficoltà di questo primo periodo a Milano. Ecco le sue parole:

“Amo giocare a calcio, è la mia più grande passione. Il mio prossimo obiettivo è giocare con regolarità nell’Inter. Non è vero che devo andare via da qui. I miei idoli? Totti e Laudrup. Il mio ruolo? Voglio stare dove c’è la palla. Sto trascorrendo la mia quarantena allenandomi, alternando sedute in solitaria con sedute su Zoom insieme alla squadra. Faccio cyclette, pilates e forza. Il miglior club in Serie A? L’Inter!“.