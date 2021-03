Eriksen, lode al prestito negato: arriva la svolta per il futuro con Conte

In poco più di un mese è cambiato tutto per quanto riguarda Christian Eriksen: ora è al centro del progetto dell'Inter di Antonio Conte

Il gol su punizione al Milan ha cambiato tutto per Christian Eriksen. Da essere ai margina del progetto, infatti, ora il centrocampista danese è pienamente coinvolto nel lavoro all'Inter di Antonio Conte. Lo spiega Fabrizio Romano nel suo podcast "Here We Go": "Tottenham e Leicester erano interessati a gennaio, ora la situazione è differente: se pensiamo a lui due mesi fa è successo qualcosa di pazzo perché non giocava mai. Poi è arrivato il gol col Milan ed è cambiato tutto: l'Inter è in testa e lui sta facendo molto bene. Eriksen è un altro giocatore e oggi non sta pensando di lasciare il club: è una situazione completamente differente. Sta migliorando molto con Conte, che ne parla sempre molto bene.