Eriksen, a gennaio sarà addio: l’Inter ha un piano. No al prestito, ma ostacolo ingaggio

Ormai sembra non esserci più alcun dubbio: le strade dell’Inter e di Christian Eriksen sono destinate a dividersi già a gennaio. La spaccatura tra il centrocampista danese e l’ambiente nerazzurro, fra incomprensioni con Conte e dichiarazioni eloquenti dal ritiro della Danimarca, appare irrisolvibile, e la dirigenza interista sta pensando a una strategia che permetta di rientrare dell’investimento fatto nemmeno 12 mesi fa. Secondo Tuttosport, la separazione a questo punto è la strada più conveniente per tutti: “Pensare che l’Inter, Conte ed Eriksen proseguano così per tutta la stagione è davvero difficile“.

NO AL PRESTITO – “Non sarà semplice trovare una soluzione, perché anche se Eriksen è stato pagato relativamente poco per il suo valore – 27 milioni a gennaio 2020 anche perché era in scadenza a giugno -, ha un ingaggio da 7.5 milioni che sfiora i 10 con i bonus. A settembre qualche club si è avvicinato, ma non ha potuto concretizzare l’operazione perché da Suning è arrivato a Marotta e Ausilio l’input di non cedere in prestito i giocatori, figurarsi pagandogli parte dell’ingaggio. Il copione a gennaio non cambierà: se Eriksen cambierà squadra, dovrà farlo a titolo definitivo oppure con un prestito con obbligo. Ma chi può permettersi l’ingaggio del giocatore? Il Real Madrid lo voleva a gennaio, a settembre ha sondato il terreno il Psg, così come il Bayern, mentre in Inghilterra ci sono club di Premier che lo accoglierebbero“.

STRATEGIA INTER – “L’Inter per cederlo intende fare una buona plusvalenza (in estate i nerazzurri chiedevano 40 milioni, il prezzo ora potrebbe calare a 30/35), ma, visto il periodo economico in Europa, non sono da escludere degli scambi, in particolare con centrocampisti difensivi che permetterebbero a Conte di utilizzare Vidal in maniera diversa“.