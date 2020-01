Inter-Eriksen, ci siamo: in arrivo la fumata bianca, battuto il PSG. Il Tottenham…

A oltre dieci anni di distanza, l’Inter torna a definire l’acquisto di livello internazionale. In quel caso furono Eto’o e Sneijder per Mourinho, oggi il nome è quello di Christian Eriksen: il danese è prossimo a diventare un calciatore di Antonio Conte. Pronto un contratto di quattro anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2024, a 7,5 milioni di euro più bonus.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta della Sport, la trattativa è a un passo dalla conclusione: mancano solo i dettagli, poi Eriksen potrà diventare un calciatore dell’Inter. L’ufficialità può arrivare già lunedì, o al massimo martedì. Nessuno sconto da parte del Tottenham: agli Spurs andranno i 20 milioni richiesti dal presidente Levy, tra parte fissa e bonus. La società londinese sta provando ad accelerare per il ritorno di Bale come sostituto del danese, ma il Real Madrid non apre al prestito.

Decisiva la conference call di ieri tra i dirigenti inglesi e la coppia Marotta-Ausilio. Inter e Tottenham hanno deciso di rinviare a lunedì la fumata bianca, per non distogliere l’attenzione dalle sfide che vedono le due squadre impegnate tra oggi e domani.

L’Inter lavora da tempo al colpo Eriksen. I primi sondaggi esplorativi risalgono alla scorsa estate, poi a dicembre i contatti si sono intensificati. Quando Marotta e Ausilio hanno capito che il PSG faceva sul serio è arrivato l’affondo decisivo. I francesi offrivano più soldi, ma ad Eriksen non piaceva la Ligue 1.

I nerazzurri si preparano ad accogliere Christian Eriksen, il terzo acquisto del mercato invernale e addirittura l’undicesimo sotto la gestione Conte. Una squadra nuova e un progetto nuovo, ma sopratutto un acquisto che certifica che l’Inter è tornata a sedersi a importanti tavoli di mercato.