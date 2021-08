Eriksen riabbraccia l’Inter: torna a Milano, al via gli esami. E parlerà con i dirigenti

Il centrocampista danese, Christian Eriksen può tornare già oggi a Milano: andrà ad Appiano Gentile e inizierà i test medici

Alessandro De Felice

Christian Eriksen è pronto a tornare a Milano. Da oggi, ogni giorno è buono per rivedere il centrocampista danese in Italia. L'ex Tottenham sta per tornare a Milano e all'Inter e potrebbe farlo già nella giornata di oggi. E come riferisce La Gazzetta dello Sport, la prima cosa che farà sarà andare ad Appiano a salutare i suoi compagni di squadra.

Nonostante siano passati quasi due mesi da quel 12 giugno e dal malore durante Danimarca-Finlandia, il ritorno di Eriksen non sarà affatto un momento banale.

Poi sarà tempo di accertamenti medici, con Eriksen che dovrà ripetere esattamente tutti gli esami cardiologici a cui si è sottoposto a Copenaghen, dopo l’arresto cardiaco

"Servono a lui, servono all’Inter. A Christian innanzitutto, anche per chiarire - a ormai quasi due mesi di distanza - se la miocardite che ha generato il malore è stata di natura infettiva o meno. Non è detto si trovi una risposta, in tal senso. Il danese spera ovviamente che questi esami accertino la natura infettiva del problema, che poi ha portato all’installazione del defibrillatore sottocutaneo. Se così fosse, infatti, il centrocampista avrebbe almeno una chance di tornare a giocare nel campionato italiano".

La Rosea spiega che in questo caso il processo per riottenere l'idoneità sportiva è comunque molto lungo e non dura meno di 6-8 mesi.

Dal canto suo, l'Inter aspetta le risposte degli esami per valutare il futuro di Eriksen e capire se tornerà a giocare o meno ed eventualmente se lo farà in Serie A. La Fifa garantisce una copertura sullo stipendio fino a 7,5 milioni di euro lordi, per un’inattività che duri al massimo 365 giorni. La società nerazzurra ha, inoltre, stipulato una polizia assicurativa sul valore del cartellino del giocatore. Eriksen pesa sul bilancio circa 18 milioni di euro e l’assicurazione in mano al club copre quella cifra quasi per intero. Una misura limite che varerebbe solo nel caso in cui Eriksen sia costretto ad appendere gli scarpini al chiodo.

In ogni caso, Eriksen potrebbe giocare nel campionato olandese con un defibrillatore, come Daley Blind dell'Ajax. Il calciatore, però, non ha ancora deciso il suo futuro. Oltre a conoscere Inzaghi e il suo staff e riabbracciare i compagni, il danese avrà la possibilità di parlare a lungo con la dirigenza dell'Inter e capire se ha la giusta determinazione nel voler tornare a calciare il pallone.