Eriksen: “Felice all’Inter. Spero di ripartire da zero, poi dipende da Conte. Ho avuto…”

Forse si aspettava di avere un impatto maggiore quando a gennaio ha scelto di vestire la maglia dell’Inter. Ma Christian Eriksen ha incontrato qualche difficoltà nei suoi primi sei mesi in Italia. Antonio Conte lo ha lasciato in panchina in più di un’occasione, una situazione insolita per il danese: “Si tratta di giocare il più possibile. Ho avuto qualche giorno di vacanza, quindi adesso la nazionale, e non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Certo, spero di tornare e iniziare tutti da zero. Poi bisogna vedere cosa pensa l’allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare? È qualcosa di nuovo e devi elaborarlo e solo dopo guardarti indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato. Devi prenderlo come viene“, dice il centrocampista dal ritiro della nazionale.

“Sento di aver fatto la mia parte. Nel complesso sono stato contento della scelta fatta di venire all’Inter. E lo sono ancora”



Eriksen in questi pochi mesi ha capito quali sono le differenze tra la Premier League e la Serie A. “In Inghilterra si tende a tenere più la palla. In Italia sono più momenti che decidono la partita. Spesso si tratta di rubare palla e ripartire, quindi ovviamente mi sono dovuto abituare”, dice Christian Eriksen.