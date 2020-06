Eriksen, il rodaggio è finito: Conte ha capito come usarlo, centrocampo super per l’Inter

La sosta forzata potrebbe aver rappresentato un vantaggio per Christian Eriksen: arrivato all’Inter nel corso del mercato di gennaio, il centrocampista danese non è riuscito a inserirsi fin da subito nei meccanismi di gioco di Antonio Conte, e la sospensione delle competizioni ufficiali potrebbe averlo aiutato a calarsi meglio nella realtà nerazzurra. Come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Tottenham “è l’unico che può aver tratto spunti dal periodo di stop al calcio, una fase di stand-by obbligata che a Conte sarà servita anche per trovargli un posto stabile in nerazzurro“.

ARMA IN PIU’ – “Per esaltare il ragazzo arrivato dal Tottenham Conte sta provando a mettere in piedi l’Inter più produttiva possibile. Eriksen è stato strappato alla concorrenza delle big d’Europa, di certo Ausilio e Marotta non si sono fidati di quel contratto in scadenza a giugno. Aver dato il via all’avventura interista di Eriksen con sei mesi d’anticipo, non significa però allungarne a dismisura i tempi d’inserimento“.

CENTROCAMPO SUPER – “Ora Conte ha tra le mani un centrocampo di qualità che fa invidia. E con un calendario così congestionato può diventare la chiave di volta. Il tecnico ha avuto risposte immediate da Sensi – che è mancato di continuità solo per gli infortuni, in questi mesi – fatto maturare Barella e consegnato a Brozovic le solite responsabilità. Nel ruolo che, il croato, occupa con profitto da due anni: il battesimo in un Inter-Napoli del marzo 2018. Eriksen, congelato a fine inverno in attesa di giudizio, è pronto al decollo e a dissipare i dubbi“.