In Uk – Eriksen, anche il Leicester ci ha provato. Trattativa subito saltata perché l’Inter…

Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato. Il trequartista danese potrebbe fare ritorno in Premier League, dove ci sono alcuni club interessati. Il Tottenham studia il modo per riportarlo a Londra, ma anche Arsenal e Manchester United potrebbero fare un tentativo. C’è anche un altro club che avrebbe fatto un’offerta di presto per Eriksen.

Si tratta del Leicester che avrebbe sondato l’Inter per avere il danese a titolo temporaneo fino al termine della stagione, ma a frenare le Foxes sarebbe stato l’alto ingaggio del giocatore. Nella scorsa settimana il Leicester ha fatto un tentativo per riportare in Inghilterra il trequartista, ma la trattativa si è subito interrotta quando il club inglese ha capito che avrebbe dovuto pagare interamente l’ingaggio fino al termine della stagione (300mila sterline a settimana). Vardy e Schmeichel prendono poco più di 100mila sterline a settimana e l’Inter si sarebbe dovuta sobbarcare gran parte dello stipendio di Eriksen.

(Telegraph)