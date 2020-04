Conte pensa a un’Inter che esalti Eriksen: c’è la suggestione più forte. Pure le scelte di mercato…

È innegabile che Christian Eriksen nei suoi primi mesi da giocatore dell’Inter abbia riscontrato qualche difficoltà. Sono tanti i fattori che hanno inciso, innanzitutto quello fisico. Il centrocampista danese è reduce da una prima parte di stagione dove al Tottenham ha giocato poco, incidendo molto sulla sua condizione fisica. Questo ha rallentato il suo inserimento nella squadra nerazzurra, dove la corsa è aspetto fondamentale per Antonio Conte. Secondo Tuttosport, in queste settimane l’allenatore nerazzurro avrà avuto tempo e modo per capire quale possa essere il modo migliore per utilizzare il centrocampista danese. “In linea teorica, il sistema più semplice e meno impattante per collocare nell’Inter un Eriksen allo stesso livello fisico dei compagni è il 3-4-1-2 che vedrebbe il danese alle spalle di Lukaku e Martinez. In ottica futura, la suggestione più forte è quella di vedere un’Inter in “stile Chelsea” con il 3-4-2-1, quando Conte così riusciva a gestire, da Hazard a Willian e Pedro, le tante mezze punte a sua disposizione. Più difficile invece pensare che l’allenatore possa passare alla linea a quattro“.

“Non essendo senza fondo il portafoglio di Suning, dalle decisioni prese su Eriksen, probabilmente dipenderanno pure le scelte di mercato. Conte, nella parte finale dell’annata, dovrà valutare come la squadra può supportare al meglio il danese. E di conseguenza capire se è più produttivo indirizzare le risorse disponibili su un Pogba, ovvero su un incursore, oppure se sia possibile far coesistere Eriksen con due frecce come Federico Chiesa e Marcos Alonso“. (Tuttosport)