CdS – Eriksen raddoppia. In campo in EL e con la Juve: nella tabella di marcia di Conte…

Eriksen è pronto a prendersi il derby d’Italia. Vuole giocare da titolare la gara contro la Juventus. Ma Conte gli darà la chance di meritarsi il posto dal primo minuto mandandolo in campo con il Ludogorets. E così il giocatore nerazzurro potrà dimostrare che il processo di inserimento nel 3-5-2 nerazzurro sta andando avanti. 7

“Era quello l’obiettivo fin dal giorno del suo arrivo a Milano: averlo a regime per Juventus-Inter dell’1 marzo. Ieri, a 48 ore dalla gara con i bulgari, Eriksen è stato provato tra i titolari. Se non ci saranno sorprese toccherà di nuovo a lui dal primo minuto”, si legge sul Corriere dello Sport.

Avrà così la possibilità di segnare in Europa League e se succedesse arriverebbe ad eguagliare il suo massimo di gol segnati nelle competizioni europee in una stagione, tre gol. Ha già segnato in Champions con il Tottenham prima di trasferirsi a Milano e ha segnato all’andata contro il Ludogorets. Ha anche colpito una traversa. E quella gara gli permetterà di giocare il ritorno contro i bulgari da titolare e anche la partita contro la Juve.

Conte aveva stilato una tabella di marcia ideale per l’inserimento del centrocampista nel suo schema e il rinvio di Inter-Samp è stato un intoppo nel cammino del giocatore. Avrebbe giocato da titolare contro i blucerchiati dal primo minuto e qualche minuto nella partita di EL. Poi la gara è stata rinviata e quindi giocherà domani sera da titolare e poi con la Juventus. Se giocasse contro il Ludogorets da titolare, come sembra, sarebbe la sua prima partita dal primo minuto a San Siro. Ma senza tifosi. Quelli Eriksen li ha già conquistati con assist, un gol e due traverse clamorose.