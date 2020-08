Europa League – Eriksen spera in una maglia da titolare, l’idea di Conte prevede una novità di schieramento

Mancano due giorni e l’Inter finalmente scoprirà se le sue ambizioni si potranno concretizzare sul terreno di gioco, guadagnando una finale europea dopo l’ultima giocata 10 anni fa, oppure se la truppa di Antonio Conte dovrà fare armi e bagagli e rientrare in Italia per il rompete le righe. Queste le ultime di giornata riferite da Andrea Paventi in collegamento da Dussenldorf per Sky: “La sensazione è che Conte lo possa provare anche come seconda punta da inserire a gara in corso vista l’assenza di Sanchez. Il calciatore spera di giocare lunedi e noi non lo escludiamo al 100% ma le sensazioni sono quelle che si andrà verso la conferma della formazione che è arrivata in semifinale, quindi con il danese pronto a subentrare a gara in corso. Le gare di Europa League hanno spostato le attenzioni dallo sfogo di Conte, domani arriverà il Presidente Zhang, ci saranno sicuramente incontri e chiacchierate ma la società ha sempre puntato sul tecnico, il problema piuttosto è stato sollevato dal tecnico. Si dovrà capire se quanto chiede l’allenatore potrà esser realizzato e le strade potranno convergere, chiaro che se l’Inter dovesse vincere l’Europa League il clima inevitabilmente sarà più disteso, ora però la priorità inevitabilmente va al campo e l’idea di massima è che ora si respira una certa tranquillità”