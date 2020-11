“Eriksen torna al Tottenham già a gennaio”. Ma il colpo stuzzica altre 4 big europee

L’Inter potrebbe davvero decidere di privarsi di Christian Eriksen dopo neanche un anno dal suo arrivo dal Tottenham? Le voci si stanno facendo sempre più insistenti e per il danese l’ipotesi di un rientro in Premier League, suo habitat naturale, non sembra più così impossibile.

Secondo il sito inglese “Football Insider”, Eriksen potrebbe addirittura tornare esattamente nella sua ultima squadra, quel Tottenham allenato da Jose Mourinho che ora occupa i piani alti della classifica.

Non c’è però solo il Tottenham sulle sue tracce. A credere ancora in lui sono infatti anche Manchester United, Psg, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che stanno vagliando con interesse la proposta dell’Inter. I nerazzurri puntano a rientrare almeno dei 27 milioni di euro spesi nel gennaio 2020.