Sky – Eriksen, si scaldano le piste inglesi. Tottenham, l’Inter mette un paletto

Dagli studi di Sky Sport arriva un aggiornamento sul futuro di Christian Eriksen. Dopo una lunga fase di stallo, sembrano all’orizzonte novità importanti che potrebbero dare linfa al mercato invernale dell’Inter. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio in questi minuti: “Qualcosina si muove in Inghilterra. L’agente sta parlando con vari club e si inizia a percepire qualche interesse, non ancora sfociato in richieste formali. Il Tottenham lo prenderebbe volentieri in prestito, anche se c’è il nodo dell’ingaggio e l’Inter ha fatto sapere che non lo darebbe gratuitamente. Anche qualche altra squadra comincia a scaldarsi”.