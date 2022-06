ESCLUSIVA Ag Di Gregorio: “Scattato odr, rinnova col Monza. Noi in sede Inter per…”

Il portiere classe '97 è a tutti gli effetti un calciatore del club brianzolo, ma i nerazzurri non si sono dimenticati di lui

Fabio Alampi

Il primo rinforzo del Monza neo promosso in Serie A è uno che la maglia biancorossa la indossa già da due stagioni. Si tratta di Michele Di gregorio, portiere classe '97 arrivato dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto, scattato al momento della promozione per 4 milioni di euro. Fcinter1908 ha fatto il punto della situazione con il suo agente, Carlo Alberto Belloni.

Il Monza, come da accordi, ha provveduto a riscattare il cartellino di Di Gregorio: ci sono stati intoppi nella trattativa?

Tutto è andato secondo gli accordi presi un anno fa, non ci sono stati problemi.

Il contratto di Michele verrà prolungato di un anno? L'operazione verrà ufficializzata all'apertura del calciomercato?

Il contratto con l'Inter scadeva il 30 giugno 2024, con il Monza verrà prolungato fino al 2025. L'operazione è già stata completata, c'era l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A ed è scattato automaticamente. Il contratto era già stato depositato l'anno scorso, diventa effettivo a partire dal primo di luglio. Michele ha avuto una telefonata con il dottor Galliani il giorno dopo la vittoria di Pisa, gli ha detto che era contento che sarebbe diventato a tutti gli effetti un calciatore del Monza. Gli ha accennato che mi avrebbe chiamato per prolungare subito il contratto, più avanti metteremo nero su bianco.

Cosa vi siete detti con l'Inter? In che rapporti siete rimasti?

Siamo stati in sede pochi giorni fa, martedì o mercoledì. Siamo andati a fare i saluti: Michele è un tesserato Inter da 19 anni, essendo stato preso quando ne aveva solo 6, e quindi ha avuto piacere di salutare Baccin, abbiamo incontrato anche Samaden. L'augurio di tutti è che si tratti di un arrivederci, poi dipenderà da cosa ci riserverà il futuro. L'obiettivo è sempre stato quello: per sostituire Handanovic un portiere deve arrivare con un certo tipo di curriculum, un certo tipo di esperienza sul campo. Ad oggi Michele ha conquistato la Serie A e da qui deve ripartire per fare bene nei prossimi anni. Monza è molto chiacchierata, ma è pur sempre una neo promossa: sappiamo l'importanza della società, può essere che Michele rimanga per 10 anni così che cambi tutto fra 2-3 stagioni. Il mercato è imprevedibile. Lui è contentissimo della scelta fatta, siamo arrivati in Serie A dalla porta principale.

Per Michele adesso si prospetta un campionato da protagonista in Serie A, in una piazza piena di entusiasmo: non vedete l'ora di cominciare.

La voglia di cominciare è tanta, allo stesso tempo penso che sia necessario questo periodo di "stacco": quest'anno ha giocato 41 partite, saltandone solo una per una micro frattura a un polso, sempre e comunque con grande pressione sulle spalle. Il portiere è un ruolo delicato, oggi Michele è in vacanza ma sa che riparte da una categoria nuova, andrà a giocare in stadi che vedeva in televisione da bambino: parte un nuovo capitolo, in un "nuovo" calcio, in una vetrina che tutti sognano. Un portiere va costruito sul campo, partita dopo partita: se perdi il giro giusto per 2-3 anni poi ricominciare non è facile.