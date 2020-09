ESCLUSIVA Ag Kaio Jorge: “Inter? Dico solo che sta per venire in Europa. Ora dobbiamo…”

Kaio Jorge è pronto a sbarcare in Europa. A confermarlo in ESCLUSIVA a FCINTER1908.IT è l’agente del gioiellino classe 2002 del Santos, Marcos Vazquez Diaz: “Kaio è un “Fenomeno”, senza sminuire e portando rispetto all’originale “Fenomeno” (Ronaldo, ndr). Inter? Posso dire che la sua carriera proseguirà in Europa. Abbiamo tante richieste da Germania, Italia e Spagna. Ora dobbiamo scegliere la migliore destinazione per lui”, ha commentato l’agente a Fcinter1908.it

Nei giorni scorsi ‘Gazeta Esportiva’ ha riportato la notizia dell’interesse del club nerazzurro. Il portale brasiliano ha visionato il documento ufficiale con cui il presidente del Santos, Jose Carlos Peres, ha concesso l’autorizzazione all’agente spagnolo per trattare il giocatore con l’Inter fino al prossimo 20 settembre.