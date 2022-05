ESCLUSIVA Amadeus: “Con Coppa stagione già importante. Dybala? Solo con Lautaro. Scudetto…”

Il pensiero del noto uomo di spettacolo e grande tifoso nerazzurro sulla finale di Coppa Italia e non solo

Daniele Vitiello

La resa dei conti si avvicina. Poche ore al calcio d'inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia che forse mai come quest'anno può spostare giudizi sull'intera stagione. Il fascino del derby d'Italia riempie di significato l'ultimo atto di un torneo spesso bistrattato, ma ora pesantemente al centro della scena. Vincere può dare all'Inter la spinta che necessaria per continuare a credere ad uno scudetto che per la matematica è ancora alla portata.

Ne abbiamo parlato, in esclusiva per Fcinter1908.it, con Amadeus, grandissimo tifoso nerazzurro: "Purtroppo non sarò allo stadio, ma mi aspetto che l'Inter spenda le ultime risorse di una stagione faticosa per chiuderla al meglio. E' una partita determinante. Per la Juventus mette in palio un titolo in un'annata che non è stata tra le migliori. Per noi invece potrebbe essere ottima. Siamo ancora lì per lo scudetto, anche se è un peccato perché ad un certo punto avevamo il destino nelle nostre mani. Vincendo la Coppa Italia, parlerei di stagione comunque molto importante".

- Conterà più il dispendio di energie fisiche affrontato con l'Empoli o l'iniezione di fiducia per la rimonta?

"Il lato psicologico spesso è più importante di quello fisico a certi livelli. La testa e la consapevolezza della propria forza possono fare la differenza. A Bologna la responsabilità che era sulle spalle dell'Inter ha influito molto sulla squadra e purtroppo è andata come sappiamo. Vincere invece 4-2 in rimonta contro l'Empoli credo possa portare una grande carica psicologica, per cui l'Inter sarà in condizione migliore".

- Scudetto ancora possibile?

"Finché la matematica non deciderà tutto, assolutamente sì. Fanno bene i tifosi ad organizzarsi per la trasferta di Cagliari e sperare. Il Milan giocherà prima, se dovesse vincere chiuderà praticamente il campionato, ma tutto è possibile. Abbiamo visto stravolgere qualsiasi pronostico, la storia ci impone di sperare".

- Quanto del giudizio su Inzaghi può cambiare in base a ciò che accadrà nei prossimi giorni?

"Dobbiamo essere felici del lavoro che ha fatto, a prescindere da come si concluderà la stagione. Con la Coppa Italia e senza scudetto, sarebbe comunque una stagione molto bella. Inzaghi non ha potuto avere i vari Lukaku, Hakimi ed Eriksen, non dimentichiamolo. Dzeko ha fatto più di quanto ci saremmo aspettati, nonostante la sua età. Più di questo non si poteva chiedere al tecnico alla sua prima stagione in nerazzurro. In cinque giorni, vedremo cosa succederà. L'anno prossimo mi auguro ci siano quei due-tre ritocchi per far eventualmente tornare l'Inter a vincere lo scudetto e competere in Europa".

- Prenderesti Dybala?

"Dybala è un giocatore molto importante, fortissimo. Non si discute, sarei felicissimo se arrivasse all'Inter. Non sostituirei Lautaro però, perché sono completamente diversi e, anzi, credo insieme giocherebbero molto bene".

- Mourinho intanto potrebbe riportare un altro trofeo internazionale in Italia.

"Sono felice per lui. Dovesse vincere questo trofeo sarebbe bellissimo per i tifosi della Roma e non solo. Molti amici di Roma mi dicono 'adesso capiamo perché lo avete amato così tanto'. Sposa completamente la causa del suo club e questo lo rende un mito per i tifosi".

- Se ci fosse la possibilità un giorno...

"Non credo tornerebbe all'Inter o che il club lo riprenderebbe. Non sono mai per i ritorni di fiamma, preferisco tenere un bellissimo ricordo di quello che è stato. Poi magari tutto può essere smentito, abbiamo visto ad esempio cosa sta facendo Carletto Ancelotti alla sua seconda esperienza al Real Madrid. Sarei felice, ma credo che l'Inter abbia intrapreso un gioco lontano dalla filosofia di Mourinho. Adesso bisogna andare avanti con Inzaghi e mettergli a disposizione i giocatori giusti per il suo tipo di gioco".