ESCLUSIVA Bellinazzo: “Inter, Suning salda al comando. Vuole lo stadio. Il progetto…”

Riguardo al contesto finanziario in casa nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Marco Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore.

L’abolizione del fair play finanziario da parte dell’Uefa potrebbe agevolare, in qualche modo, l’Inter?

“Al momento non saprei, anche perché lo scenario che potrebbe delinearsi - da qui a tre anni – sarebbe caratterizzato da un’unica direzione”.

"Ossia che tra ingaggi, ammortamenti e commissioni per gli agenti, i club non possono investire cifre superiori al 70% del proprio fatturato. Ovviamente, i club con i fatturati più alti, ne traggono beneficio. Ciò comporta il consolidamento di una sorte di “oligopolio”, ormai operativo e imperante”.

“Il Gruppo Suning ha traghettato l’Inter in acque sicure dopo una “burrasca” complicata. La società ha fatto fronte infatti alle immediate esigenze di liquidità”.

“L’Inter dovrà fare investimenti oculati. Non aspettiamoci “spese pazze” o parametri zero esosi. A mio avviso, la policy del club – in questa fase – sarà prevalentemente incentrata sulla riduzione del monte ingaggi e sulla valorizzazione dei giovani del vivaio”.