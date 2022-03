ESCLUSIVA Bertolino: “Inter, serve proprio Dybala. Ma prima prendiamo il predestinato!”

La voce Dybala si intensifica ma l'Inter deve pensare anche al presente. Fcinter1908 ha interpellato un grande tifoso: Enrico Bertolino

L'Inter sta vivendo un momento di difficoltà. I 7 punti in 7 partite hanno allontanato l'obiettivo scudetto. Per parlare di questo e di altro, Fcinter1908 ha interpellato un grande tifoso nerazzurro: Enrico Bertolino.

Come giudica l’attuale momento di flessione dell’Inter?

Per quali ragioni?

I nerazzurri hanno accusato in maniera impattante l’addio di Brozovic?

“Altamente probabile. In più c’è anche da considerare l’addio prematuro di Sensi. Non hai un vice del centrocampista croato all’altezza. E’ oggettivo”.

Dybala ha rotto con la Juve: come lo vedrebbe all’Inter?

In ottica mercato estivo verso quali profili si orienterebbe?

“Io punterei sui nostri giovani. Avevamo Zaniolo e lo abbiamo dato via. Dimarco lo abbiamo ripreso dopo che ha fatto bene da altre parti: perché non puntare su di loro fin da subito?”.

Satriano si sta distinguendo in positivo al Brest…

“Ecco, io lo avrei tenuto. L’Inter deve investire sui suoi giovani, non deve puntare a acquistare quelli degli altri”.

“Il Milan è la squadra da battere, ma ci credo assolutamente. Bisogna batterli in Coppa Italia: se l’Inter eliminasse i rossoneri in quella circostanza, la squadra di Pioli potrebbe avere ripercussioni psicologiche non indifferenti”.