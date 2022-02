ESCLUSIVA Bianchi: “Handanovic merita rinnovo. Calo Inter? E le altre corrono?”

L'ex nerazzurro Alessandro Bianchi, a Fcinter1908, vota per i rinnovi: "Terrei anche Perisic, straordinario. Dybala? Troppi acciacchi"

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Bianchi, ex calciatore del club meneghino (1988-1996).