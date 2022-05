ESCLUSIVA Bolchi: “Polemiche sul nulla, rigori c’erano. Inter, Bremer subito!”

“La vittoria della Coppa Italia rappresenta la riprova di quale sia, tra Inter e Juventus, la squadra più forte”

Riguardo all’attualità in casa nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Bruno Bolchi, ex calciatore del club meneghino (1956-1963).

Come commenta la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter?

“La vittoria della Coppa Italia rappresenta la riprova di quale sia, tra Inter e Juventus, la squadra più forte”.

Si è polemizzato molto sui rigori…

“A mio avviso c’erano tutti quanti i penalty. Non capisco le polemiche, onestamente”.

La vittoria potrebbe aver giovato all’Inter in chiave obiettivo scudetto?

“Sicuramente sì. Rispetto al Milan, l’Inter affronterà queste restanti due partite con uno spirito diverso”.

A proposito: che tipo di match prospetta contro il Cagliari?

“Non sarà semplice, perché il Cagliari ha l’acqua alla gola e si deve salvare. L’Inter però ha ben in mente saldo l’obiettivo tricolore”

Come vedrebbe Dybala in nerazzurro?

“Io sono sempre favorevole all’acquisto dei top player. Oggettivamente Dybala lo è”.

E’ favorevole al rinnovo di Perisic?

“Sì, l’Inter faccia il possibile per tenerlo. Tecnicamente, al momento, è l’elemento più valido dei nerazzurri”.

Occorre rinforzare anche la difesa, per esempio, con Bremer?

“A me l’Inter sembra già solida difensivamente così. In ogni caso, uno come Bremer non c’è da farselo scappare, visto che lo vogliono tutti”.

Come giudica, a livello sommario, la stagione di Dzeko? Rimpiange Lukaku?

“Con Lukaku facevi un altro tipo di gioco, ma non capisco per quali ragioni crocefiggere Dzeko. Onestamente, con il bosniaco, l’Inter è perfino più imprevedibile davanti…”.

Sarebbe favorevole a un ritorno del belga?

“Io resterei così. Ma è una mia modesta opinione”.

Croce e delizia per quanto concerne Handanovic, in occasione della finale di Coppa Italia. Pensa che, nella prossima stagione, Onana possa scalzarlo dalla titolarità?

“Handanovic è l’unico vero punto di riferimento dell’Inter. Onestamente l’acquisto di Onana non l’ho capito proprio. Per quali ragioni si discute sempre Handanovic al minimo errore? Qualcuno si è stufato di vederlo in nerazzurro?”.