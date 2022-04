ESCLUSIVA Boninsegna: “Radu? Colpa di chi non fa spazzare. Inter, puoi farcela”

"L’Inter pensi solo a se stessa e al suo calendario. Fare calcoli sul Milan potrebbe solo togliere energie"

Riguardo al brusco ko dei nerazzurri contro il Bologna, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Roberto Boninsegna, ex centravanti del club meneghino (1969-1976).

Perdendo a Bologna, l’Inter si è “giocata” lo scudetto?

“No, perché l’aritmetica dice che l’Inter è ancora in corsa. Certo: ti sei complicato la vita da solo”.

Come giudica l’errore di Radu?

“Purtroppo è figlio di questa epoca. Ormai ci si ostina a far giocare troppo i portieri con i piedi e aumenta la percentuale di errore. Quel passaggio all’indietro in quella fase della partita non serviva a niente. A volte bisogna difendere il risultato e spazzare, senza vergogna, la palla avanti”.

E’ una macchia indelebile nella carriera del portiere romeno?

“Il calcio è fatto anche di errori, ormai è inutile fustigare un calciatore o un altro. E’ oggettivo, in ogni caso: Radu ha sbagliato in un momento decisivo della stagione”.

Quali fattori propendono ancora a favore dell’Inter in chiave scudetto?

“Non dico il calendario, perché per me non sono mai esistite partite facili o difficili. A mio avviso l’organico: la rosa dell’Inter è più lunga di quella del Milan. Consente più cambi, quando i dettagli fanno la differenza”.

Come si spiega, tuttavia, il fatto che l’Inter creai tanto ma capitalizzi poco?

“Non darei la colpa a Dzeko e Lautaro: secondo me fanno gol a sufficienza. Attribuirei più responsabilità al centrocampo. L’Inter deve migliorare in fase di costruzione, per esempio”.

E’ eccessivamente dipendente da Brozovic?

“Brozovic è fortissimo, ma quando è marcato a uomo – come ieri sera – l’Inter fa fatica a costruire e gli attaccanti restano isolati. Ci vuole un piano b”.

Ora i nerazzurri affronteranno l’Udinese: che tipo di sfida prospetta?

“L’Inter non può e non deve sbagliare. Occhio all’Udinese: la vittoria contro la Fiorentina potrebbe aver dato ai friulani un entusiasmo e una carica non da poco…”.

Quale consiglio si sente di fornire a Inzaghi e all’Inter in questo rush finale?

“Non c’è bisogno di miei consigli. L’Inter pensi solo a se stessa e al suo calendario. Fare calcoli sul Milan potrebbe solo togliere energie. I nerazzurri le vincano tutte, poi si vedrà cosa accadrà”.